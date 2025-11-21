Meteorología anuncia una jornada fresca a calurosa en el este del país

Este viernes, la jornada se presentó fresca al amanecer, con temperaturas mínimas en torno a los 18 °C, pero el ambiente se tornó caluroso durante la tarde, alcanzando una máxima de 31 °C.

El cielo se mantuvo parcialmente nublado a nublado, con vientos predominantes del noreste, que luego rotaron al sur, anunciando el cambio de masa de aire para el fin de semana.

Para este sábado, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y constantes vientos del sur, que favorecerán un descenso leve de la temperatura.

La mínima esperada es de 19 °C y la máxima llegará a 29 °C. Meteorología no descarta lluvias dispersas durante el día.

El domingo se presentará con cielo nublado a parcialmente nublado y un ambiente que irá de fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 29 °C. Los vientos serán inicialmente del sur, luego variables.

Además, se anticipan chaparrones, que podrían venir acompañados de ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde.