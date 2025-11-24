Meteorología anuncia un lunes fresco a cálido en Ciudad del Este

Para este lunes, el amanecer se presenta fresco, con un ambiente que irá tornándose cálido en el transcurso del día. El cielo permanecerá mayormente nublado, con intervalos de parcial nubosidad.

Los vientos soplarán inicialmente desde el sureste, tornándose luego variables. No se descartan lluvias dispersas, especialmente en horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y 28°C de máxima.

El martes, las condiciones mejoran y la jornada iniciará nuevamente fresca, pero con un marcado ascenso de temperatura hacia la tarde, generando un ambiente caluroso. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos se mantendrán variables. Las extremas previstas son de 18°C y 31°C.

Para el miércoles, persistirá el patrón de amaneceres frescos y tardes calurosas. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos rotarán al noreste, favoreciendo el aumento de la temperatura. La mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima alcanzaría los 31°C.

