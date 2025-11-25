ABC en el Este
25 de noviembre de 2025 - 06:53

Meteorología anuncia mañanas frescas y tardes calurosas

La Dirección de Meteorología anuncia días frescos a calurosos.

CIUDAD DEL ESTE. La semana avanza con una tendencia climática que combina amaneceres frescos y tardes calurosas, de acuerdo con el pronóstico extendido para la región.

Para este martes, se espera un ambiente fresco al amanecer, que irá tornando caluroso por la tarde, acompañado de un cielo parcialmente nublado y vientos variables. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C.

El miércoles mantendrá condiciones similares, con un inicio de jornada fresco y un repunte térmico hacia la tarde. El cielo seguirá parcialmente nublado, pero los vientos soplarán desde el noreste, según los reportes meteorológicos. La mínima será de 19 °C y la máxima nuevamente alcanzará los 31 °C.

Para el jueves, el ambiente se presentará cálido a caluroso desde las primeras horas, con un cielo escasamente nublado y vientos predominantes del noreste. Las temperaturas subirán ligeramente, con una mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C.