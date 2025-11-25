Meteorología anuncia mañanas frescas y tardes calurosas

Para este martes, se espera un ambiente fresco al amanecer, que irá tornando caluroso por la tarde, acompañado de un cielo parcialmente nublado y vientos variables. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C.

El miércoles mantendrá condiciones similares, con un inicio de jornada fresco y un repunte térmico hacia la tarde. El cielo seguirá parcialmente nublado, pero los vientos soplarán desde el noreste, según los reportes meteorológicos. La mínima será de 19 °C y la máxima nuevamente alcanzará los 31 °C.

Para el jueves, el ambiente se presentará cálido a caluroso desde las primeras horas, con un cielo escasamente nublado y vientos predominantes del noreste. Las temperaturas subirán ligeramente, con una mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C.