Meteorología prevé lluvias desde mañana

Para este sábado, se prevé una jornada cálida a calurosa, con el cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 36°C, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.

Mañana, domingo, continuará el ambiente caluroso, con una máxima nuevamente de 36°C y mínima de 23°C. El cielo se presentará mayormente nublado, con vientos del norte que luego irán variando, y se anuncian chaparrones, especialmente durante la tarde o noche.

Para el lunes, se espera un leve descenso de la temperatura máxima, que llegará a 27°C, mientras que la mínima será de 22°C. El tiempo estará inestable, con cielo mayormente cubierto, lluvias dispersas y la posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales.