Anuncian intenso calor y chaparrones para Ciudad del Este

Para este domingo, se prevé una jornada muy calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del norte que luego se tornarán variables.

La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 36°C, mientras que durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

El lunes se espera un leve descenso térmico. El ambiente será cálido, con cielo mayormente cubierto, vientos variables y lluvias acompañadas de descargas eléctricas. La mínima se mantendrá en 22°C y la máxima descenderá hasta los 28°C.

En tanto, para el martes, Meteorología anuncia condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 30°C. Los vientos predominarán del sureste y persistirán las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

