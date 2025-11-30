ABC en el Este
30 de noviembre de 2025 - 08:34

Anuncian intenso calor y chaparrones para Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología no descarta chaparrones en el este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa un inicio de semana marcado por altas temperaturas, abundante nubosidad y la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas en Ciudad del Este y alrededores.

Por ABC Color

Para este domingo, se prevé una jornada muy calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del norte que luego se tornarán variables.

La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 36°C, mientras que durante la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

El lunes se espera un leve descenso térmico. El ambiente será cálido, con cielo mayormente cubierto, vientos variables y lluvias acompañadas de descargas eléctricas. La mínima se mantendrá en 22°C y la máxima descenderá hasta los 28°C.

En tanto, para el martes, Meteorología anuncia condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 30°C. Los vientos predominarán del sureste y persistirán las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

