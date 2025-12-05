Meteorología anuncia otra jornada calurosa en el este del país

Para este viernes, se prevé un amanecer fresco, con una temperatura mínima de 18°C, seguido de una tarde calurosa que alcanzará los 34°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos del sureste que luego cambiarán de dirección durante el día.

El sábado 6, el ambiente será cálido a caluroso, con valores que oscilarán entre los 22°C y 35°C. El cielo estará de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables, manteniendo la sensación térmica elevada en horas de la tarde.

Para el domingo, continuará el calor intenso, con una mínima de 22°C y una máxima que nuevamente llegará a los 35°C. Se esperan chaparrones en el transcurso de la jornada, con vientos del noreste que luego rotarán, y cielo mayormente nublado.