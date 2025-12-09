Meteorología anuncia una jornada inestable en el este del país

Para este martes, el ambiente se presenta cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 25°C, con tendencia a mejorar hacia la noche.

El miércoles, se espera una jornada cálida, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Durante las primeras horas del día podrían registrarse neblinas que afectarían la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y 27°C de máxima.

Para el jueves, el pronóstico indica un amanecer fresco, pero con un notable aumento del calor durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables. La temperatura mínima descenderá hasta los 16°C, mientras que la máxima podría llegar a los 31°C, marcando el día más caluroso de la semana.