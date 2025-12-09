ABC en el Este
09 de diciembre de 2025 - 06:30

Meteorología anuncia una jornada inestable en el este del país

CIUDAD DEL ESTE. La semana avanza con condiciones meteorológicas variables, lluvias intermitentes y un marcado ascenso de temperatura hacia el final del período, según el pronóstico extendido.

Por ABC Color

Para este martes, el ambiente se presenta cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 25°C, con tendencia a mejorar hacia la noche.

El miércoles, se espera una jornada cálida, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Durante las primeras horas del día podrían registrarse neblinas que afectarían la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y 27°C de máxima.

Para el jueves, el pronóstico indica un amanecer fresco, pero con un notable aumento del calor durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables. La temperatura mínima descenderá hasta los 16°C, mientras que la máxima podría llegar a los 31°C, marcando el día más caluroso de la semana.