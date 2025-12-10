Meteorología anuncia un miércoles fresco a cálido y lluvias dispersas

Para este miércoles, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos provenientes del sur. Durante la jornada podrían registrarse lluvias dispersas, aunque con tendencia a una mejora hacia el final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C de mínima y 27°C de máxima.

El jueves continuará el clima fresco en las primeras horas, tornándose cálido hacia la tarde. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que luego rotarán al noreste. Para este día se prevé un descenso en la temperatura mínima, que alcanzará los 16°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.

En tanto, el viernes se presentará con un marcado aumento en la inestabilidad. Se pronostica una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego pasarán a ser variables.

Se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales, con temperaturas que estarán entre los 19°C de mínima y 23°C de máxima.

