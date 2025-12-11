Meteorología anuncia un jueves fresco a caluroso

Este jueves, se espera un amanecer fresco, con una mínima de 17 °C, mientras que en horas de la tarde el clima se tornará caluroso, con una máxima de 31 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos variables, que luego rotarán al noreste.

Para el viernes, las condiciones se vuelven más inestables. La jornada será cálida, con temperaturas que irán de 19 °C a 23 °C, bajo un cielo mayormente nublado.

Los vientos soplarán inicialmente desde el noreste, para luego tornarse variables. Meteorología advierte sobre la posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde.

El sábado continuará con un ambiente cálido y un cielo mayormente nublado. Se prevén lluvias dispersas, que podrían venir acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

