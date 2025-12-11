ABC en el Este
11 de diciembre de 2025 - 07:07

Meteorología anuncia un jueves fresco a caluroso

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
Meteorología no prevé lluvias para este jueves en el Este del país.

La Dirección de Meteorología anuncia un jueves con ambiente que irá de fresco durante las primeras horas y tarde calurosa en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Este jueves, se espera un amanecer fresco, con una mínima de 17 °C, mientras que en horas de la tarde el clima se tornará caluroso, con una máxima de 31 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos variables, que luego rotarán al noreste.

Para el viernes, las condiciones se vuelven más inestables. La jornada será cálida, con temperaturas que irán de 19 °C a 23 °C, bajo un cielo mayormente nublado.

Los vientos soplarán inicialmente desde el noreste, para luego tornarse variables. Meteorología advierte sobre la posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde.

El sábado continuará con un ambiente cálido y un cielo mayormente nublado. Se prevén lluvias dispersas, que podrían venir acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

