Meteorología anuncia un fin de semana con clima inestable

Este viernes, la jornada se presenta cálida y mayormente nublada, con vientos del noreste que luego irán variando. Se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas, sin descartar núcleos puntualmente fuertes en algunos sectores del Alto Paraná. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C.

Mañana, sábado, el ambiente se tornará de fresco a cálido, con cielo mayormente cubierto y vientos variables. Podrían registrarse lluvias dispersas, además de ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. Las temperaturas previstas van de 18 °C a 27 °C.

El domingo, las condiciones se mantendrán similares. Será un día cálido y nublado, con vientos variables y probabilidad de precipitaciones dispersas, nuevamente con tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas irán desde 21 °C hasta los 29 °C.