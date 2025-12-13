Meteorología anuncia un sábado cálido y lluvias desde mañana

Para este sábado, se espera un ambiente fresco a cálido, con el cielo parcialmente nublado y vientos variables. La temperatura mínima rondará los 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C, ofreciendo una jornada agradable para actividades al aire libre.

Este domingo continuará con un ambiente cálido, aunque el cielo se presentará mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y no se descarta la presencia de lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 29 °C de máxima.

Ya para el lunes, el tiempo se tornará más inestable. Meteorología prevé un día cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego rotarán al sur, además de lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 23 °C y la máxima llegará nuevamente a los 30 °C.

