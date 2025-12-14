Meteorología anuncia tiempo inestable y cálido en Ciudad del Este

Para este domingo, se espera un ambiente cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego tenderán a ser variables. Durante la jornada podrían registrarse lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 30 °C de máxima.

El lunes continuará el tiempo cálido e inestable. Meteorología prevé cielo mayormente nublado, vientos del noreste que rotarán al sur, y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, por lo que no se descartan fenómenos puntualmente intensos. La mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará nuevamente los 30 °C.

En tanto, el martes persistirán las condiciones cálidas, aunque con una leve disminución de la temperatura. Se anuncian vientos del sur, lluvias dispersas durante el día, con tendencia a mejorar hacia la tarde o noche. Las marcas térmicas irán de 20 °C a 28 °C.