14 de diciembre de 2025 - 08:07

Meteorología anuncia tiempo inestable y cálido en Ciudad del Este

Meteorología anuncia lluvias intermitentes desde este domingo.
Meteorología anuncia lluvias intermitentes desde este domingo.

La Dirección de Meteorología anuncia un inicio de semana con condiciones cálidas, abundante nubosidad y lluvias intermitentes en Ciudad del Este, con posibilidad de tormentas eléctricas en algunos momentos.

Para este domingo, se espera un ambiente cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que luego tenderán a ser variables. Durante la jornada podrían registrarse lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 30 °C de máxima.

El lunes continuará el tiempo cálido e inestable. Meteorología prevé cielo mayormente nublado, vientos del noreste que rotarán al sur, y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, por lo que no se descartan fenómenos puntualmente intensos. La mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará nuevamente los 30 °C.

En tanto, el martes persistirán las condiciones cálidas, aunque con una leve disminución de la temperatura. Se anuncian vientos del sur, lluvias dispersas durante el día, con tendencia a mejorar hacia la tarde o noche. Las marcas térmicas irán de 20 °C a 28 °C.