Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en Ciudad del Este

Para este jueves, se espera una jornada cálida, con temperaturas que oscilarán entre 19 °C de mínima y 30 °C de máxima. Los vientos serán variables, rotando posteriormente al noreste, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante gran parte del día.

El viernes, las condiciones se intensificarán levemente, con un ambiente cálido a caluroso, mínima de 20 °C y máxima de 31 °C. El cielo continuará entre parcialmente nublado y nublado, con vientos constantes del noreste.

En tanto, el sábado, el calor seguirá en aumento. La mínima prevista es de 21 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 32 °C, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad y circulación de vientos del noreste.