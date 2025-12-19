Meteorología anuncia jornada cálida a calurosa en el este del país

Para este viernes, se prevé una jornada cálida a calurosa, con el cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C, generando una sensación térmica elevada durante la tarde.

El sábado de diciembre presentará condiciones similares. El ambiente continuará cálido a caluroso, con nubosidad variable y vientos predominantes del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 33 °C de máxima, consolidando un día típico de verano en la región.

En tanto, el domingo se espera un leve descenso de la temperatura máxima, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. El cielo estará mayormente nublado, con vientos moderados del noreste, que luego se tornarán variables. Meteorología advierte la presencia de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, principalmente hacia el final de la jornada. La mínima será de 22 °C y la máxima de 30 °C.