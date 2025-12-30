ABC en el Este
30 de diciembre de 2025 - 06:52

Calor, humedad y lluvias marcarán el cierre e inicio de año en Ciudad del Este

Meteorología anuncia lluvias para este martes en el Este del país.
Tereza fretes alonso

Ciudad del Este vivirá un cierre de año y un inicio de 2026 con altas temperaturas, elevada humedad y lluvias con tormentas eléctricas ocasionales, según la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Para este martes, se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas en algunos momentos del día. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

El miércoles, último día del año, mantendrá condiciones muy similares. Se anuncia un ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego rotarán a variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima se mantendrá en 23 °C y la máxima podría llegar a los 32 °C, siendo el día más caluroso del período.

En tanto, el Año Nuevo, continuará el tiempo cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y persistencia de lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas oscilarán nuevamente entre 23 °C de mínima y 31 °C de máxima.