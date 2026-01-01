Año Nuevo con calor, humedad y con alta probabilidad de lluvias en Ciudad del Este

Para este jueves, se prevé un día cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego se tornarán variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

El viernes, el ambiente continuará cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, luego variables. Persisten las lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, mientras que las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 31 °C de máxima.

En tanto, para el sábado, Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte y luego rotarán al sur. Las temperaturas irán desde 21 °C hasta una máxima de 33 °C, consolidando un inicio de año con calor intenso en la región.