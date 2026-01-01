ABC en el Este
01 de enero de 2026 - 07:03

Año Nuevo con calor, humedad y con alta probabilidad de lluvias en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología anuncia más lluvias para este Año Nuevo.
La Dirección de Meteorología anuncia más lluvias para este Año Nuevo. Tereza fretes alonso

El Año Nuevo llega a Ciudad del Este con un ambiente cálido y húmedo, acompañado de abundante nubosidad y probabilidades de lluvias, según el informe de la Dirección de Meteorología. Las condiciones inestables marcarán el inicio del 2026, con temperaturas elevadas y ocasionales tormentas eléctricas durante los primeros días de enero.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé un día cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego se tornarán variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

El viernes, el ambiente continuará cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, luego variables. Persisten las lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, mientras que las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 31 °C de máxima.

En tanto, para el sábado, Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte y luego rotarán al sur. Las temperaturas irán desde 21 °C hasta una máxima de 33 °C, consolidando un inicio de año con calor intenso en la región.