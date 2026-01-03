Meteorología anuncia lluvias dispersas para este sábado en Ciudad del Este

Para hoy, sábado, se espera una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del norte, rotando posteriormente al sur, y no se descarta la presencia de lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

El domingo, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 31 °C, lo que ofrecerá condiciones algo más agradables respecto al día anterior.

Para el lunes 5 de enero, se prevé un amanecer fresco, seguido de una tarde calurosa. El cielo estará despejado y los vientos soplarán del sureste. La temperatura mínima descenderá hasta los 15 °C, mientras que la máxima volverá a situarse en torno a los 31 °C.