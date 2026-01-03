ABC en el Este
03 de enero de 2026 - 07:29

Meteorología anuncia lluvias dispersas para este sábado en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este sábado.
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este sábado.

Ciudad del Este vivirá un fin de semana marcado por altas temperaturas, nubosidad y lluvias dispersas, según el pronóstico meteorológico, mientras que el inicio de la semana traerá un descenso en las mínimas durante el amanecer.

Por ABC Color

Para hoy, sábado, se espera una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del norte, rotando posteriormente al sur, y no se descarta la presencia de lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

El domingo, el ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 31 °C, lo que ofrecerá condiciones algo más agradables respecto al día anterior.

Para el lunes 5 de enero, se prevé un amanecer fresco, seguido de una tarde calurosa. El cielo estará despejado y los vientos soplarán del sureste. La temperatura mínima descenderá hasta los 15 °C, mientras que la máxima volverá a situarse en torno a los 31 °C.