Meteorología anuncia una jornada sin lluvias en el este del país

Para mañana, lunes, se prevé un inicio de semana con tiempo fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste.
La temperatura mínima descenderá a 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, manteniéndose un clima agradable durante gran parte del día.
En tanto, el martes marcará un aumento gradual del calor. El ambiente será cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos variables, que luego rotarán al noreste.
Se anuncian temperaturas que irán desde los 20°C de mínima hasta los 31°C de máxima, anticipando jornadas más propias del pleno verano.
