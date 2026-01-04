ABC en el Este
04 de enero de 2026 - 07:13

Meteorología anuncia una jornada sin lluvias en el este del país

El clima estará caluroso este domingo en el Este del país.
Meteorología anuncia una jornada con clima estable en el este del país.

La jornada dominical se presenta con un ambiente fresco a cálido, acompañado de un cielo escasamente nublado y vientos del sur en Ciudad del Este. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 29°C, condiciones favorables para actividades al aire libre.

Para mañana, lunes, se prevé un inicio de semana con tiempo fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste.

La temperatura mínima descenderá a 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, manteniéndose un clima agradable durante gran parte del día.

En tanto, el martes marcará un aumento gradual del calor. El ambiente será cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos variables, que luego rotarán al noreste.

Se anuncian temperaturas que irán desde los 20°C de mínima hasta los 31°C de máxima, anticipando jornadas más propias del pleno verano.

