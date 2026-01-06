Meteorología anuncia lluvias desde mañana en Ciudad del Este

ABC en el Este
La Dirección de Meteorología anuncia una semana marcada por altas temperaturas y condiciones de inestabilidad en Ciudad del Este, con ambiente cálido a caluroso y probabilidad de lluvias en los próximos días.

Para este martes, se prevé un día cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos variables que luego rotarán al noreste. La temperatura mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Mañana, miércoles, el clima continuará caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Se esperan vientos del noreste, luego variables, y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 33 °C de máxima.

Condiciones similares persistirán el jueves 8, con ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste que luego se tornarán variables. También se anuncian chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, con una mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.