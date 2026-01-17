Meteorología anuncia un fin de semana con inestabilidad climática

Para este sábado, se prevé una jornada calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y 33°C de máxima. Los vientos soplarán del noreste, tornándose variables, mientras que hacia la tarde podrían registrarse chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas.

El domingo continuará el ambiente cálido, con mínima de 23°C y máxima de 30°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto y se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas puntuales, con vientos del noreste que luego rotarán al sur.

En tanto, el lunes se presentará cálido a caluroso, con temperaturas que irán de 21°C a 31°C. El cielo seguirá mayormente nublado y los vientos predominarán del sector sur, sin descartarse condiciones de inestabilidad.