Meteorología anuncia un domingo con probabilidad de lluvias

Para este domingo, se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 23 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 30 °C.

El lunes, el clima se presentará cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 31 °C de máxima.

En tanto, el martes, se prevé un amanecer fresco, seguido de una tarde calurosa. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos del sureste que luego serán variables. La mínima descenderá hasta 17 °C, mientras que la máxima llegará a 29 °C.