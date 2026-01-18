ABC en el Este
18 de enero de 2026 - 08:56

Meteorología anuncia un domingo con probabilidad de lluvias

Meteorología anuncia más lluvias para este domingo en Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología anuncia un domingo con condiciones climáticas variables en Ciudad del Este, marcadas por temperaturas cálidas, alta nubosidad y probabilidades de lluvias.

Por ABC Color

Para este domingo, se espera un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 23 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 30 °C.

El lunes, el clima se presentará cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 31 °C de máxima.

En tanto, el martes, se prevé un amanecer fresco, seguido de una tarde calurosa. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos del sureste que luego serán variables. La mínima descenderá hasta 17 °C, mientras que la máxima llegará a 29 °C.