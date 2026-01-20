ABC en el Este
20 de enero de 2026 - 07:05

Meteorología anuncia jornadas frescas a cálidas

CIUDAD DEL ESTE. Según el informe actualizado de la Dirección de Meteorología, se prevé una semana marcada por mañanas frescas y tardes cada vez más cálidas en la capital del Alto Paraná, con cielo mayormente nublado y vientos variables.

Por ABC Color

Para este martes, el ambiente se presenta fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste, que luego rotarán a variables. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 30°C.

El miércoles, se espera un amanecer fresco, seguido de una tarde calurosa. El cielo continuará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables. Las temperaturas oscilarán entre 18°C de mínima y 31°C de máxima.

En tanto, el jueves se perfila como una jornada cálida a calurosa, con condiciones similares de nubosidad y vientos variables, que luego soplarán del noreste. La mínima será de 20°C y la máxima nuevamente llegará a 31°C.