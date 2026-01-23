Meteorología anuncia un fin de semana caluroso en Ciudad del Este

Para el sábado, el ambiente continuará caluroso, con mínima de 21 °C y máxima de 34 °C. El cielo seguirá entre parcialmente nublado y nublado, con posibilidad de chaparrones, especialmente hacia la tarde, mientras que los vientos soplarán del noreste y luego serán variables.

En tanto, el domingo se espera una jornada aún más intensa en cuanto al calor, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 35 °C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos del noreste, sin probabilidades importantes de precipitaciones.