26 de enero de 2026 - 06:58

Anuncian días de intenso calor y chaparrones en Ciudad del Este

Meteorología anuncia posibles chaparrones en el este del país.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología pronostica un inicio de semana marcado por altas temperaturas, elevada humedad y lluvias dispersas en Ciudad del Este, condiciones que se mantendrán al menos hasta el miércoles.

Por ABC Color

Para este lunes, se espera un ambiente cálido a caluroso, con el cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste y luego serán variables, con probabilidad de chaparrones. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C.

Para mañana, martes, el calor continuará con un ambiente caluroso y húmedo. Meteorología anuncia cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 35 °C.

Condiciones similares se mantendrán el miércoles 28 de enero, con un clima inestable, elevado contenido de humedad y lluvias intermitentes con tormentas eléctricas aisladas. La mínima prevista es de 23 °C y la máxima nuevamente llegará a los 35 °C.