Anuncian días de intenso calor y chaparrones en Ciudad del Este

Para este lunes, se espera un ambiente cálido a caluroso, con el cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste y luego serán variables, con probabilidad de chaparrones. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C.

Para mañana, martes, el calor continuará con un ambiente caluroso y húmedo. Meteorología anuncia cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 35 °C.

Condiciones similares se mantendrán el miércoles 28 de enero, con un clima inestable, elevado contenido de humedad y lluvias intermitentes con tormentas eléctricas aisladas. La mínima prevista es de 23 °C y la máxima nuevamente llegará a los 35 °C.