Persiste el calor y anuncian chaparrones en Ciudad del Este

Para este miércoles, se espera un ambiente cálido a caluroso y húmedo, con el cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. No se descartan chaparrones acompañados de tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima prevista es de 22 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 35 °C.

Para mañana, jueves, continuará el tiempo caluroso y húmedo, con condiciones similares en cuanto a nubosidad. Los vientos variables rotarán posteriormente al sector sur, y se mantendrá la probabilidad de chaparrones con tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C de mínima y 34 °C de máxima.

En tanto, el viernes se presentará con un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables, luego del sur. Se anuncian chaparrones y la presencia de neblinas durante las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en rutas. La mínima sería de 21 °C y la máxima de 34 °C.