Meteorología anuncia una jornada calurosa y con clima inestable

Para este jueves, se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C.

El viernes, las condiciones se mantendrán cálidas a calurosas, con un ambiente húmedo y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y se esperan chaparrones durante el día. La mínima descenderá a 21 °C y la máxima volverá a situarse en torno a los 34 °C.

En tanto, el sábado, continuará el clima cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones aislados. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 33 °C de máxima.