ABC en el Este
29 de enero de 2026 - 07:00

Meteorología anuncia una jornada calurosa y con clima inestable

La Dirección de Meteorología anuncia un clima inestable en el este del país.
CIUDAD DEL ESTE. El tiempo se presentará inestable y con altas temperaturas durante el cierre de la semana en Ciudad del Este, según el pronóstico extendido para los próximos días.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C.

El viernes, las condiciones se mantendrán cálidas a calurosas, con un ambiente húmedo y cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y se esperan chaparrones durante el día. La mínima descenderá a 21 °C y la máxima volverá a situarse en torno a los 34 °C.

En tanto, el sábado, continuará el clima cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y chaparrones aislados. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 33 °C de máxima.