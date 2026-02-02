ABC en el Este
02 de febrero de 2026 - 07:27

Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en el Este del país

cde-2023-clima-nublado
La Dirección de Meteorología prevé lluvias para esta jornada.

CIUDAD DEL ESTE. La jornada de este lunes se presenta con ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y vientos variables. Se esperan chaparrones durante el transcurso del día. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C.

Por ABC Color

Para el martes las condiciones se mantendrán similares, con tiempo cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 22°C de mínima y 31°C de máxima.

En tanto, el miércoles se prevé un ambiente cálido, caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y se anuncian chaparrones. La mínima se mantendrá en 22°C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 34°C.