Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en el Este del país

Para el martes las condiciones se mantendrán similares, con tiempo cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 22°C de mínima y 31°C de máxima.

En tanto, el miércoles se prevé un ambiente cálido, caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y se anuncian chaparrones. La mínima se mantendrá en 22°C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 34°C.