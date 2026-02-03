Anuncian jornadas calurosas e inestables para Ciudad del Este

Para este martes se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 33 °C.

El miércoles las condiciones seguirán siendo calurosas y húmedas, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos predominantes del noreste que luego rotarán a variables, además de chaparrones en distintos puntos de la región. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 34 °C.

En tanto, para el jueves, Meteorología pronostica una jornada muy calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. La mínima será de 22 °C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 36 °C, lo que incrementa la sensación térmica.