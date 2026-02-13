Meteorología anuncia altas temperaturas y con probabilidades de lluvias en Ciudad del Este

Para este viernes, se anuncia una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado y vientos del norte que luego se tornarán variables. Las lluvias estarán acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

El sábado continuará el ambiente cálido y húmedo, con cielo mayormente cubierto, vientos variables y precipitaciones con tormentas eléctricas aisladas. Se espera una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C, levemente inferior a la del día anterior.

En tanto, el domingo volverá a presentarse caluroso, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, especialmente durante la jornada.

Los vientos soplarán del norte, rotando luego a variables, con temperaturas que oscilarán entre 23 °C de mínima y 31 °C de máxima.

