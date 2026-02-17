Anuncian otra jornada con calor extremo en Ciudad del Este

Para este martes, se espera un día muy caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte que luego serán variables, y chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 24 °C, mientras que la máxima alcanzará los 37 °C.

El miércoles 18 de febrero mantendrá condiciones similares: ambiente sofocante, nubosidad variable, vientos predominantes del norte y precipitaciones en forma de chaparrones con tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 25 °C de mínima y 37 °C de máxima.

En tanto, para el jueves 19, el pronóstico indica persistencia del calor intenso y la humedad, con cielo parcialmente nublado a nublado y chaparrones, aunque con menor probabilidad de actividad eléctrica. Las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con mínima de 24 °C y máxima de 37 °C.