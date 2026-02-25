Meteorología anuncia una jornada calurosa y con lluvias dispersas en Ciudad del Este

El informe señala que el cielo se presentará mayormente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur. La temperatura mínima prevista es de 22℃, mientras que la máxima alcanzaría los 30℃.

Las precipitaciones serían de carácter disperso y se espera una mejoría paulatina hacia las últimas horas de la jornada.

Para mañana jueves, Meteorología prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sureste.

La mínima estimada será de 20℃ y la máxima llegaría a los 32℃, configurando una jornada más estable y sin anuncio de precipitaciones.

El viernes continuará el ambiente cálido a caluroso en la capital del Alto Paraná. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos soplarán del sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 20℃ de mínima y los 33℃ de máxima, manteniéndose el predominio de condiciones estables en la región.