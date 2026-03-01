Meteorología anuncia chaparrones en el este del país

Este domingo, el ambiente se presenta cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste, que luego se tornarán variables.

La jornada estaría acompañada de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, lo que podría generar precipitaciones puntualmente intensas. La temperatura mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C.

Para el lunes, se mantendrán las condiciones cálidas a calurosas, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán variables, rotando posteriormente al noreste.

También se anuncian chaparrones con tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 21°C de mínima y 35°C de máxima.

En tanto, el martes se anticipa una jornada muy calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado.

Los vientos soplarán del noreste, luego variables, y se prevén chaparrones dispersos. La mínima estimada es de 24°C, mientras que la máxima volverá a situarse en 35°C.