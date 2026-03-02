Meteorología anuncia un lunes cálido con chaparrones

Durante la jornada se esperan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en horas de la tarde y noche, por lo que se recomienda precaución a quienes deban circular en la vía pública.

El martes persistirá el ambiente caluroso y húmedo. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que luego variarán. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C de mínima y los 35°C de máxima.

Aunque se prevén chaparrones, no se descartan mejoras temporales. La alta humedad incrementará la sensación térmica, que podría ser superior a la temperatura del aire.

El miércoles se perfila como la jornada más intensa en cuanto a calor. El pronóstico indica un ambiente muy caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables.

Las temperaturas irán de 23°C a 36°C. También se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, lo que mantendrá la inestabilidad en la región.