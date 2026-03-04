ABC en el Este
04 de marzo de 2026 - 06:28

Meteorología prevé una jornada con probabilidad de chaparrones

cde-2023-clima-nublado
Meteorología prevé chaparrones para este miércoles en el este del país.

La Dirección de Meteorología anticipa una jornada con probabilidad de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas durante el día.La temperatura mínima prevista es de 23°C, mientras que la máxima alcanzaría los 36°C, generando una elevada sensación térmica.

Por ABC Color

Para el jueves, las condiciones se mantendrán similares. Se espera un día muy caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego serán variables, y chaparrones acompañados de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C de mínima y 36°C de máxima.

En tanto, el viernes 6 de marzo persistirá el ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables.

Se prevén chaparrones, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores. La mínima estimada será de 23°C y la máxima de 35°C.