Meteorología prevé una jornada con probabilidad de chaparrones

Para el jueves, las condiciones se mantendrán similares. Se espera un día muy caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego serán variables, y chaparrones acompañados de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C de mínima y 36°C de máxima.

En tanto, el viernes 6 de marzo persistirá el ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables.

Se prevén chaparrones, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores. La mínima estimada será de 23°C y la máxima de 35°C.