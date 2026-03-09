Meteorología anuncia una jornada con probabilidad de lluvias

Para este lunes , se prevé un clima cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Durante la jornada se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C.

El martes las condiciones serán similares, aunque el ambiente podría tornarse más caluroso. Se pronostica un día cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C de mínima y 31 °C de máxima.

Para el miércoles, Meteorología indica que persistirá el ambiente cálido y húmedo, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 21 °C y la máxima llegará a 30 °C.