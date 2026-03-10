Meteorología anuncia un martes cálido a caluroso y probabilidad de lluvias dispersas

Para este martes, el ambiente se presentará cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables.

La temperatura mínima estimada es de 20 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 31 °C. Durante la jornada se podrían registrar lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas puntuales.

El miércoles continuará el ambiente cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Las temperaturas oscilarían entre 21 °C y 30 °C, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales.

En tanto, el jueves persistirían condiciones similares, con temperaturas entre 23 °C de mínima y 30 °C de máxima, además de cielo mayormente nublado y precipitaciones dispersas con eventuales tormentas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy