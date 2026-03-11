Meteorología anuncia jornadas cálidas y con lluvias dispersas

Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C, en un ambiente inestable que podría registrar precipitaciones en distintos momentos del día.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones se mantendrán similares el jueves, con ambiente cálido y húmedo, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C de mínima y 30 °C de máxima.

En tanto, el viernes 13 de marzo se prevé un leve aumento de la temperatura, con un ambiente que pasará de cálido a caluroso, aunque el cielo continuará mayormente nublado y con vientos variables. Para ese día, las temperaturas estarán entre 21 °C y 32 °C.