Meteorología anuncia un viernes con probabilidad de chaparrones

Para este viernes, se prevé una jornada cálida a calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Además, existe la probabilidad de chaparrones durante el día. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 34 °C.

El sábado continuará el ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán variables al inicio, luego rotarán al noreste. Las temperaturas se mantendrán similares, con mínima de 20 °C y máxima de 34 °C.

Para el domingo, el pronóstico indica un ambiente cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del noreste y se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C de mínima y 35 °C de máxima.