ABC en el Este
16 de marzo de 2026 - 06:44

Inicio de semana caluroso, húmedo y con probabilidad de lluvias

La Dirección de Meteorología anuncia probabilidad de lluvias en Ciudad del Este.
La Dirección de Meteorología anuncia probabilidad de lluvias en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

Ciudad del Este inicia la semana laboral con condiciones climáticas marcadas por el calor, la humedad y probabilidades de precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Para este lunes, se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del norte y luego serán variables, mientras que durante el día se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El martes continuará con ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos predominantes serán del noreste, luego variables, y persistirá la probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 24 °C de mínima y 35 °C de máxima, siendo el día más caluroso del periodo.

Para el miércoles, el pronóstico indica nuevamente condiciones cálidas y húmedas, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego variarán. También se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima estimada es de 23 °C y la máxima de 30 °C.