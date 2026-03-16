Inicio de semana caluroso, húmedo y con probabilidad de lluvias

Para este lunes, se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del norte y luego serán variables, mientras que durante el día se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El martes continuará con ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos predominantes serán del noreste, luego variables, y persistirá la probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 24 °C de mínima y 35 °C de máxima, siendo el día más caluroso del periodo.

Para el miércoles, el pronóstico indica nuevamente condiciones cálidas y húmedas, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego variarán. También se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima estimada es de 23 °C y la máxima de 30 °C.