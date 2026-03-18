ABC en el Este
18 de marzo de 2026 - 06:47

Continuarán las jornadas cálidas, húmedas e inestables en Ciudad del Este

LLUVIA CDE
La jornada se presentaría inestable en el Este del país.Patricia Alvarenga

CIUDAD DEL ESTE. El clima en la capital del Alto Paraná se mantendrá marcado por altas temperaturas, elevada humedad y condiciones de inestabilidad durante los próximos días.

Por ABC Color

Para hoy, miércoles, se prevé una jornada cálida y húmeda, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del noreste que luego irán variando. No se descartan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

El jueves se presentará con condiciones similares, aunque con un leve aumento de temperatura. El ambiente será cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y nuevamente la probabilidad de precipitaciones dispersas con tormentas eléctricas ocasionales. Se esperan temperaturas entre 22°C y 31°C.

Para el viernes, el pronóstico indica un escenario algo más estable, aunque persistirá el calor. Se anticipa un día caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Las temperaturas estarán entre 22°C de mínima y 32°C de máxima, sin menciones destacadas de lluvias en el reporte