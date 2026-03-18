Continuarán las jornadas cálidas, húmedas e inestables en Ciudad del Este

Para hoy, miércoles, se prevé una jornada cálida y húmeda, con cielo mayormente nublado y vientos predominantes del noreste que luego irán variando. No se descartan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

El jueves se presentará con condiciones similares, aunque con un leve aumento de temperatura. El ambiente será cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y nuevamente la probabilidad de precipitaciones dispersas con tormentas eléctricas ocasionales. Se esperan temperaturas entre 22°C y 31°C.

Para el viernes, el pronóstico indica un escenario algo más estable, aunque persistirá el calor. Se anticipa un día caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Las temperaturas estarán entre 22°C de mínima y 32°C de máxima, sin menciones destacadas de lluvias en el reporte