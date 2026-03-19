Pronostican días cálidos y lluvias dispersas en Ciudad del Este

Para este jueves, se prevé una jornada cálida a calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C de mínima y 31 °C de máxima.

En tanto, para el viernes, el clima continuará cálido a caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima estimada será de 22 °C y la máxima alcanzará los 32 °C.

Para el sábado, se espera un ambiente más caluroso, con temperaturas que irán de 23 °C a 33 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del norte que luego irán variando. Además, no se descartan chaparrones con tormentas eléctricas ocasionales.