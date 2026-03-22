Pronostican días calurosos y con probabilidad de lluvias

Para este domingo se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego serán variables, y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 23°C y la máxima alcanzaría los 31°C.

El lunes 23 continuará el ambiente inestable, con condiciones calurosas a cálidas y persistente humedad. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos inicialmente del norte que rotarían al sur con intensidad moderada. También se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 24°C y 33°C.

En tanto, para el martes 24 se anuncia un leve descenso de la temperatura, con un clima cálido y húmedo, cielo mayormente nublado y vientos predominantes del sur. Las precipitaciones continuarían de forma dispersa. La mínima sería de 22°C y la máxima de 30°C.