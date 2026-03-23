Anuncian inicio de semana caluroso, húmedo e inestable en Ciudad del Este

Para este lunes se anuncia una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego rotarían al sur, y precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 24°C de mínima y 32°C de máxima.

El martes 24 continuará el ambiente cálido a caluroso, con persistente humedad y cielo mayormente cubierto. Se esperan vientos del sur y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. La mínima será de 22°C y la máxima alcanzaría los 31°C.

En tanto, el miércoles 25 se mantendrán condiciones similares, con un clima cálido y húmedo, cielo mayormente nublado y vientos variables. Las precipitaciones seguirían presentándose de forma dispersa con eventuales tormentas. Las temperaturas irán de 23°C a 30°C.