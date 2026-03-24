ABC en el Este
24 de marzo de 2026 - 06:48

Meteorología anuncia que persistirá el clima inestable y húmedo en Ciudad del Este

cde-2023-clima-nublado
Meteorología prevé otra jornada con clima inestable en el este del país.

La Dirección de Meteorología anuncia una seguidilla de jornadas con condiciones climáticas inestables, caracterizadas por altas temperaturas, elevada humedad y probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Para este martes, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos provenientes del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y 31°C de máxima. Durante el día podrían registrarse lluvias dispersas, algunas con actividad eléctrica.

El miércoles se mantendrá condiciones similares, con un clima cálido y húmedo. El cielo continuará mayormente nublado, mientras que los vientos soplarán inicialmente desde el sureste, volviéndose luego variables.

Las temperaturas estarán entre los 23°C y 30°C, con probabilidad de precipitaciones intermitentes y tormentas ocasionales.

En tanto, el jueves 26 se anticipa nuevamente una jornada cálida a calurosa, con alta humedad y predominio de nubosidad. Los vientos serán variables y persistirá la inestabilidad, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Las temperaturas se ubicarán entre los 22°C de mínima y 32°C de máxima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy