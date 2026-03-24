Meteorología anuncia que persistirá el clima inestable y húmedo en Ciudad del Este

Para este martes, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos provenientes del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y 31°C de máxima. Durante el día podrían registrarse lluvias dispersas, algunas con actividad eléctrica.

El miércoles se mantendrá condiciones similares, con un clima cálido y húmedo. El cielo continuará mayormente nublado, mientras que los vientos soplarán inicialmente desde el sureste, volviéndose luego variables.

Las temperaturas estarán entre los 23°C y 30°C, con probabilidad de precipitaciones intermitentes y tormentas ocasionales.

En tanto, el jueves 26 se anticipa nuevamente una jornada cálida a calurosa, con alta humedad y predominio de nubosidad. Los vientos serán variables y persistirá la inestabilidad, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Las temperaturas se ubicarán entre los 22°C de mínima y 32°C de máxima.

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