Lluvias disprsas persistirán hasta mañana en Ciudad del Este

Este miércoles, la jornada estará marcada por un ambiente cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado. Se esperan vientos del sureste que luego serán variables, además de lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 23°C de mínima y 30°C de máxima.

Para el jueves 26, las condiciones se intensifican levemente: el día será cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Persisten las lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, mientras que la temperatura irá de 22°C a 32°C.

En tanto, el viernes 27 se perfila como el día más estable del periodo. Se espera un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, sin menciones de lluvias significativas. Las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 32°C.