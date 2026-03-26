ABC en el Este
26 de marzo de 2026 - 06:51

Persisten jornadas calurosas e inestables en Ciudad del Este

Meteorología prevé más lluvias para Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología informó que las condiciones climáticas en Ciudad del Este estarán marcadas por el calor, alto contenido de humedad y la inestabilidad atmosférica durante los próximos días.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. No se descartan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 32 °C.

El viernes continuará el ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste. Las temperaturas se mantendrían similares, con mínima de 23 °C y máxima de 32 °C, sin probabilidades significativas de lluvias.

Para el sábado, las condiciones serán muy similares, con un clima caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 33 °C.