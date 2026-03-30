Anuncian semana con calor intenso y lluvias intermitentes en Ciudad del Este

Para hoy, lunes, se prevé una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables que luego rotarán al sector sureste. La temperatura mínima estimada es de 21°C, mientras que la máxima alcanzaría los 36°C, configurando un ambiente sofocante en horas de la tarde.

El martes 31 continuará el ambiente cálido a caluroso, aunque con mayor inestabilidad. Se esperan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 22°C de mínima y 33°C de máxima.

En tanto, el miércoles persistirán las condiciones similares, con cielo parcialmente nublado a nublado y probabilidad de lluvias dispersas con tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste, luego variables. La mínima será de 21°C y la máxima rondará los 33°C.