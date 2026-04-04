Meteorología anuncia otra jornada calurosa en el este del país

Para este sábado, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste que luego se tornarán variables. La temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C. No se descartan chaparrones a lo largo del día.

El domingo 5 de abril continuará la tendencia de calor, con condiciones cálidas a calurosas y un aumento en la humedad. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y probabilidad de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C de mínima y 35°C de máxima.

En tanto, el lunes 6 de abril se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del norte, luego variables, y se esperan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 23°C y la máxima descenderá levemente a 33°C.