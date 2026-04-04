ABC en el Este
04 de abril de 2026 - 08:26

Meteorología anuncia otra jornada calurosa en el este del país

Meteorología anuncia un sábado caluroso en el este del país.
Meteorología anuncia un sábado caluroso en el este del país.

El pronóstico de la Dirección de Meteorología anticipa jornadas marcadas por altas temperaturas, elevada humedad y precipitaciones intermitentes en la región.

Por ABC Color

Para este sábado, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste que luego se tornarán variables. La temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C. No se descartan chaparrones a lo largo del día.

El domingo 5 de abril continuará la tendencia de calor, con condiciones cálidas a calurosas y un aumento en la humedad. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y probabilidad de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C de mínima y 35°C de máxima.

En tanto, el lunes 6 de abril se prevé una jornada calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del norte, luego variables, y se esperan chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 23°C y la máxima descenderá levemente a 33°C.