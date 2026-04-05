Meteorología prevé un clima inestable para Ciudad del Este

Este domingo, se presenta con un ambiente caluroso, cielo mayormente nublado y vientos variables. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C de mínima y los 35 °C de máxima. Además, se prevén chaparrones dispersos acompañados de tormentas eléctricas ocasionales, por lo que no se descartan lluvias intensas en cortos periodos.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán similares, con un clima caluroso y húmedo. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos predominantes del norte que luego se tornarán variables. Las temperaturas irán de 23 °C a 33 °C. Persisten las probabilidades de chaparrones con actividad eléctrica.

El cambio más notorio llegaría el martes, cuando se espera un leve descenso de la temperatura. La jornada será cálida, con mínima de 20 °C y máxima de 26 °C, cielo mayormente nublado y vientos que rotarán al sur. Se anuncian lluvias más generalizadas con tormentas eléctricas ocasionales.