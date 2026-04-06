Pronostican inicio de semana caluroso e inestable en Ciudad del Este

La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos predominantes del norte y la probabilidad de chaparrones acompañados de tormentas eléctricas en forma ocasional. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.

Para mañana, martes, se prevé un leve descenso de la temperatura, con un ambiente cálido y cielo mayormente nublado. Los vientos serán variables, rotando luego al sector sur. Meteorología advierte sobre lluvias con ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada. La mínima estimada es de 21 °C y la máxima alcanzaría los 27 °C.

En tanto, el miércoles se espera un cambio más marcado en las condiciones, con un ambiente que irá de fresco a cálido. El cielo se mantendría mayormente nublado y los vientos soplarán desde el sur, favoreciendo el descenso térmico. Las temperaturas estarán entre los 18 °C de mínima y 25 °C de máxima.